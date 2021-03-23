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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da 836 yer karantinada

İHA

Trabzon’da 836 yer karantinada

Trabzon’da Korona virüs nedeniyle 836 yerde karantina tedbiri uygulandığı belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Korona virüs haritasında 100 bin nüfusa göre vaka sayısında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon´da, 836 yerde karantina uygulanıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunarak, “İlimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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