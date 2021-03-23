Trabzon’da 836 yer karantinada

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Trabzon’da Korona virüs nedeniyle 836 yerde karantina tedbiri uygulandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Korona virüs haritasında 100 bin nüfusa göre vaka sayısında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon´da, 836 yerde karantina uygulanıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunarak, “İlimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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