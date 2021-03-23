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Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ve hakarete uğradı O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin" diyerek yardım istedi Genç kızın şikayeti üzerine yakalanan dayı önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

İHA

Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ve hakarete uğradı O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin" diyerek yardım istedi Genç kızın şikayeti üzerine yakalanan dayı önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

Trabzon'da 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alınıp, tehdit ve hakarete uğradı. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin, sesimi duyurun. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak ?" diyerek yardım istedi.
Dayısının evden ayrılmasının ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan genç kızın şikayeti üzerine yakalanan dayı önce serbest bırakıldı, sosyal medyadan gelen tepkiler ve genç kızın çağrısı üzerine tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Mart Pazar günü Ortahisar ilçesinde Kalkınma Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Selma Hatun B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. O anları sosyal medyadan yayınlayan Selma Hatun B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı. Dayısının evden ayrılmasının ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Selma Hatun B. "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım 'Benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz' diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi.
Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından o anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin, sesimi duyurun" diyerek yardım istedi. Selma Hatun B. "Dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce birçok dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden yardım edin bana sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak?" şeklinde çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından genç kızın yaptığı yardım çağrısı üzerine dayısı tekrar tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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