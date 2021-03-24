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Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 836 yerde karantina uygulanıyor

İHA

Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 836 yerde karantina uygulanıyor

Korona virüs haritasında çok riskli iller arasında yer alan Trabzon’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen kuralların uyulmadığı Trabzon, kırmızıdan kurtulamayan şehir olarak anılıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’deki ilk anlarından itibaren riskli iller arasında yer alan Trabzon kırmızıdan kurtulamıyor. İnişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri üzerine çeken kentte uyarılara rağmen park ve bahçeler boş kalmıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı korona virüs haritasında 1319 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarına göre artışın yaşandığı Trabzon’da, tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid19 vakalarının önüne geçilemiyor. Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanıyor.
Çok yüksek riskli iller arasından kurtulamayan Trabzon’da korona virüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilirken, normalleşme adımlarından yararlanmak isteyen Trabzonlular, mavi kategori özlemi çekiyor. 107 bin 760 kişiye birinci doz, 76 bin 863 kişiye ikinci doz olmak üzere 184 bin 623 kişiye aşının yapıldığı Trabzon’da, Vali İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. #Hedefmavikategori hashtagı ile “kurallara hep birlikte uyarak başaracağız” diyen Vali Ustaoğlu, “Evde, işyerinde, okulda, markette, sokakta her alanda kurallara uymak salgın riskini azaltacaktır. Kuralların uygulandığı hiç bir alan riskli değildir. Kurallara hep birlikte uyarak başaracağız” şeklindeki paylaşımları ile vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor.

"Dikkat etsek maviye döneriz"
Trabzon’da yaşayan Yeşim Öztürk, dikkat edilmesi halinde maviye dönüşülebileceğini belirterek, “Yüksek olmasının nedeni büyük ihtimal dikkatli olmadığımız için. Dikkat edersek maviye dönüşebiliriz, neden dönüşmeyelim. Bir arada fazla olunmamalı, maske takmaya çok dikkat etmeli. Hastanelerde çok kalabalık eskiden daha azdı. İlk zamanlar çok dikkat ediliyordu şimdi maalesef pek dikkat edilmiyor. İnsan önce kendini düşünmeli sonra çevresini düşünmeli” dedi.
Mustafa Yener isimli vatandaş ise, yasaklara rağmen sosyal mesafenin korunmadığını kaydederek, “Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Tehlikeli virüsle karşı karşıya olmamıza rağmen pek dikkate alınmıyor diye düşünüyorum. Mahallemizde birbirimize gitmiyoruz sadece telefonla görüşüyoruz. Biraya gelip pek toplanmıyoruz. Maviye dönüşebiliriz ancak insanların biraz gayret etmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Bilim adamlarının söylediklerine uymamız lazım”
Önlemlerin yetersiz olduğunu dile getiren Trabzonlu Nedim Adanur da, “Önlemler yeterli olmadığından dolayı riskli çizgideyiz. Bu durum sadece Trabzon için değil diğer iller için de aynı durumu söyleyebiliriz. Bana göre önlemler yetersiz. Bana göre daha kontrollü olması lazım. Bir hafta, 1015 gün kapanmamız lazım. Vatandaş cenazelere, taziye ziyaretlerine hasta ziyaretlerine dikkat etmesi lazım. Çünkü buralarda daha çok bulaşıyor. Aşılama hızlanırsa 12 ay içinde maviye dönüşeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
Kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Selahattin Köroğlu ise “Sarı ve mavi renkler giderek azalıyor. İlk zamanlar daha iyi durumdaydık. İki haftadır kırmızı çizgi artıyor hiç azalmıyor. Sağlık Bakanının dediği gibi şartlara uymamız gerekir. Bilim adamlarının söylediklerine uymamız lazım. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum, kurallara uyuyorum. Kalabalık ziyaretler her yerde var hatta kumar bile oynayanlar var. Düğünler yapılıyor, bunu uzaktan uzağa 20 kişiyle yapmak lazım. Tahminim NisanMayıs’a kadar bu durum sürecek gibi. Bunun azalması vatandaşın tutumuna bağlı” ifadelerini kullandı.

“Komşularımla mesafeli görüşüyorum”
Komşuları ile uzaktan görüştüğünü belirten Asiye Bahçekapılı, “Cenazelere toplu gitmemek lazım. Evlerde kalabalık olmamak lazım. Halkımız sağ duyulu olması lazım. Komşularımızla görüşüyoruz ancak evlere gitmiyoruz uzaktan 34 metre mesafeden görüşüyoruz. El teması yapmıyoruz. Kendimizi koruyoruz. Allah’tan dileğim bir an önce bundan kurtuluruz” dedi.
Fikret Bahçekapılı ise, “Kurallara uymak lazım. Kalabalık yerlere girmemek uzak durmak lazım. Bilhassa hastalıklı olanlar söylemesi lazım ki; kimse onlara yaklaşmasın. Bir vatandaş olarak onlardan rica ediyorum. Kurallara uyarsak maviye dönüşürüz neden olmasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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