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Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede

DHA

Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, Karadeniz'e deşarj edilen atık su borularının zamanla kopup, eskimesi, kirlilik ve kötü kokuya neden oluyor. Harekete geçen ekipler ile özel balık adımlar, denize 36 metrenin altına dalış yaparak, tespit ettiği arızaları yerinde onarıyor. Özel ekip tarafından sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla, kıyıya akan atık suların, derin deniz deşarj tesisine aktarılması amaçlanıyor.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü´ne (TİSKİ) ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisi´nin denize deşarj sağlayan atık su borusunun sızıntı yaparak denizi kirlettiği belirlendi. Toplam bin 40 metre uzunluğundaki hattın, kıyıdan 20 metre açıktaki bölümünün kopuk olduğu ve kötü koku yaydığının fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Onarım işinin ihalesi yapılarak atık su hattının tamiri için ilk çalışmalar başlatıldı.
36 METREYE DALIŞ
Değirmendere mevkiinde kurulan platformda çalışmalarına başlayan ekipler ve özel balık adamlar, suyun 36 metre altına dalarak, 106 metrelik atık su hat borularının koptuğunu saptadı. Kırılarak açıkta kalan 3 metrelik atık su borusu, dalgıç ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmaların sürdüğü alanda dalgıç ekipleri, denizin altına dalış gerçekleştirerek, tespit ettiği diğer arızaları da yerinde onarıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atık suyun, derin deniz deşarj tesisine aktarılması hedefleniyor.
'KİRLİLİK GİDERİLECEK´
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek "Arızayı tespit ettik. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık, atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyordu. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Nisan ayının başı gibi artık sahilin 20 metre yakınına boşalan bu atık suları tamamen sisteme dahil edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu´nun talimatları ile çok önemli bir sahilimizi daha atık sulardan arındırmış ve Trabzon´umuza yeniden kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2021-03-24 09:40:29

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