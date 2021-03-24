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Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor Yeni hattan ilk su bugün veriliyor

İHA

Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor Yeni hattan ilk su bugün veriliyor

Trabzon’un 15,5 milyon Avro ile bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımlarından biri olan, ‘Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi’ tüm hızıyla ilerliyor. Ortahisar’ın toplam 47 mahallesini ve 565 kilometrelik bir alanı kapsayan içme suyu hattı yapım çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 91 kilometrelik bir ilerleme kaydedildi. İçme suyu hattı ile beraber yürütülen çalışmalar sonucunda ise toplamda 8294 metre yağmursuyu, 3813 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi.
Meydan bölgesinde çok özel bir çalışmaya imza atan ekipler, kısa bir zaman içerisinde Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak’ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamladı. Konaklar, Üniversite, Pelitli, Bostancı Mahalleler, Bedesten Caddesi’nde altyapı çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz ay içme suyu hattı çalışmaları tamamlanan Farabi Caddesi’nde yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmaları sürüyor.
Pandemi sürecini de göz önünde bulunduran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük hastanesi konumundaki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin geçiş güzergahında bulunan Farabi Caddesi’nde çalışmalarını sokağa çıkma yasağının olduğu 21.0006.00 saatleri arasında yürütüyor. Herhangi bir aksaklığa meydan vermemek adına da çalışma yapılan alan anında kapatılarak hastane yolu gündüz saatlerinde trafiğe açık hale getiriliyor.
Bir yandan çalışmalar tam gaz devam ederken sevindirici haber Beşirli’den geldi. Altyapı çalışmalarının başladığı ilk mahalle olan Beşirli Mahallesi’nde yeni yapılan içme suyu hattına ilk su bugün veriliyor. Abone bağlantılarının tamamen bitirilmesinin ardından Beşirli Mahallesi sakinlerinin musluklarından yeni içme suyu hattından gelen su akacak.
Zor bir işi başarıyla sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Dev altyapı hamlemizin ilk ayağı olan Beşirli’nin musluklardan daha sağlıklı bir su akıtmaya çok yakınız. Nisan ayı sonu itibariyle de Meydan bölgesindeki tüm altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. 2023 yılında da tüm Ortahisar’ın altyapısını değiştirerek, Trabzon’un 50 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sona erdiğinde şehirde hiç kimsenin altyapı ile ilgili bir sorunu kalmayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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