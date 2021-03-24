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Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor

DHA

Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´de geride kalan 30 hafta itibariyle ligin en az gol yiyen 4 takımından biri olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve başladığı 9´uncu haftadan itibaren en az gol yiyen takım konumunda yer aldı.
Ligde gol atma noktasında sıkıntı yaşayan ancak kalesini gole kapama noktasında başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, özellikle teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve başlamasının ardından bu noktada ligin en iyilerinden oldu. Avcı öncesi ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 15 gol yedi. Geride kalan 30 maçlık bölümde ligde 27 gol yiyen Galatasaray, 29 gol yiyen Aytemiz Alanyaspor ve 30 gol yiyen Beşiktaş ile birlikte ligde kalesinde en az gol gören 4 takımdan biri olan Trabzonspor, teknik direktör Avcı sonrası bu alanda zirvede yer aldı.
EN İYİSİ TRABZONSPOR, EN KÖTÜSÜ GENÇLERBİRLİĞİ
Teknik direktör Abddullah Avcı yönetiminde ligde 22 maça çıkan bordo-mavililer bu periyotta yediği 15 golle en az kalesinde gol gören takım olurken, onu bir maçı eksik 18 gollü Beşiktaş, 21 gollü Galatasaray ve 23 gol yiyen Fenerbahçe takip etti. Söz konusu periyotta en çok gol yiyen takım ise bir maçı eksik 42 golle Gençlerbirliği olurken, onu 39´ar golle Medipol Başakşehir ile birer maçları eksik Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor takip etti.
TAKIMI SAVUNMA AYAKTA TUTTU
Süper Lig´de 30 maç itibarıyla 55 puan toplayan ve zirvenin 9 puan gerisinde 4´üncü sırada yer alan bordo-mavilileri, savunması ayakta tuttu. Ligde attığı gol bakımından 9´uncu sırada yer alan ligin en az gol yiyen takımı Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonraki 22 maçlık periyotta 29 gol kaydedebildi. 22 maçlık periyotta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 49 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 15 galibiyetin 7´sini 1-0´lık skorlarla kazanırken, puan kaybettiği 7 maçta ise toplamda 8 gol yedi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-24 11:43:27

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