Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3)

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BEKÇİYE BAŞARI BELGESİ

Trabzon´un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.´yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Vali Ustaoğlu, fedakâr davranışından ötürü makamında ağırladığı bekçi Kulaç´a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2021-03-24 16:15:32



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