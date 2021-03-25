Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak

İHA

Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde otopark projesinin yapılmak istendiği alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 1 ay önce Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılar ortaya çıkarken buradan çıkan bulgular, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'na gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti, ilgili Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.
Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon’un tarihi geçmişi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Trabzon’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar nedeniyle otoparkın çevresi kapatılarak güvenli haline getirildi.
Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surlarının Güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıkmıştı. 5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulunurken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, bu çalışmanın Trabzon için çok önemli bir keşif olduğunu belirtmişti.
Alanda, Kültür Bakanlığının izniyle Arkeolojik sondaj çalışmaları Müze Başkanlığı'nda ve KTÜ Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz’un bilimsel danışmanlığında yapılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu burada çıkan mimari kalıntılar, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor, Kültür Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.
Buna göre alanda Müze Başkanlığı tarafından kurtarma kazısı veya üniversite için planlı arkeolojik kazı yapılabileceği belirtilirken, uygun olacak olan İçkale başta olmak üzere tüm sur içi ve onun koruma alanlarında planlı ve geniş kapsamlı arkeolojik kazıların yapılarak buluntuların turizme kazandırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

STK’lardan Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı
YEREL HABERLER STK’lardan Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı
İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman bekçi o anları anlattı Bekçi Hasan Kulaç: "Ona onu bırakmayacağımı söyledim, korkmamasını istedim"
YEREL HABERLER İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3)
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada ...
Karadeniz´de `mavi seferberlik´ çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz´de `mavi seferberlik´ çağrısı
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı Genç kızı kurtaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
YEREL HABERLER İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor
YEREL HABERLER Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor
Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor Yeni hattan ilk su bugün veriliyor
YEREL HABERLER Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları ...
Avcı’nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti
YEREL HABERLER Avcı’nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti
Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
YEREL HABERLER Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
Trabzon´da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
YEREL HABERLER Trabzon´da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
Bu balıklar seyirlik Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor Trabzon’da tezgâhları süsleyen Kalkan ve Deniz Levreği fiyatıyla şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bu balıklar seyirlik Vatandaş fiyatını sormaya ...
Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 836 yerde karantina uygulanıyor
YEREL HABERLER Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan ...
Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ve hakarete uğradı O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin" diyerek yardım istedi Genç kızın şikayeti üzerine yakalanan dayı önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı
YEREL HABERLER Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ...
Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor Tezgahlarda kilosu 40 TL’den satılan hamsi fiyatına rağmen talep görüyor
YEREL HABERLER Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında ...
Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada yardım çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada ...
Trabzonspor´da transfer çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da transfer çalışmaları başladı
Trabzon’da 836 yer karantinada
YEREL HABERLER Trabzon’da 836 yer karantinada
Avrasya Üniversitesi AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’yi ağırladı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı ...
Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ...