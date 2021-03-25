Karadeniz'de kar nedeniyle 71 köy yolu kapandı

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TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Giresun, Gümüşhane, Amasya ve Bayburt´ta, 71 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, etkisini gösteren soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane´de 19, Giresun´da 8, Amasya´da 42 ve Bayburt´ta 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreye ulaştığı bölgede, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon DHA

2021-03-25 11:33:01



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