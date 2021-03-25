Trabzon´da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor

DHA

Trabzon´da 'pozitif' ve 'temaslı'lar kendini gizliyor


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu Dr. Muhammet Ali Yılmaz, koronavirüsle mücadelede en büyük sorunun pozitif ve temaslıların kendini gizlemesi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 1319 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, `çok yüksek riskli´ iller arasında bulunan Trabzon´da, cadde ve sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekiyor. Trabzon´da alınan tedbirler, uygulanan sıkı denetim ve kontrollerle vaka sayılarında az da olsa düşüşler yaşansa da inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri üzerine çeken kentte vaka sayıları kontrol altına alınamıyor.
'EN BÜYÜK SIKINTI TEMASLILARIN KENDİNİ GİZLEMESİ´
Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu Dr. Muhammet Ali Yılmaz koronavirüs belirtileri olmasına rağmen bölge insanının hastaneye gitmeyi reddettiğini, pozitif olduğu halde karantina kurallarına uyulmadığını ve temaslılarını gizlediğini belirtti. Dr. Yılmaz korona virüsle mücadelede en büyük engelin pozitif olan vakaların temaslılarını açıklamamasından kaynaklandığını söyleyerek, "Korona ile alakalı ilimiz genelinde yaptığımız mücadelede belli bir seviyeye ulaştık. Ancak arzu ettiğimiz rakama kadar gerileyemedik. Ama buna en büyük etken tespit ettiğimiz pozitif vakaların temaslılarını ortaya çıkarmakta yaşadığımız sıkıntılar. Bazı vatandaşlarımız temaslılarını iş ya da ekonomik nedenlerle saklamasıyla ilgili karşımıza çıkıyor. Bazı iş yerleri de iş gücü kaybını önlemek için bu tür davranışlar sergiliyor. Koronavirüsle mücadeledeki en büyük sıkıntı temaslıların kendini gizlemesi" dedi.
`COVİD OLMAYI REDDETME İÇGÜDÜSÜ´
Koronavirüsle mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yapan Dr. Yılmaz, "Korona olup da ısrarla olmadığını düşünenler de var. Bu hastalığı kimse kendine konduramıyor. Korona belirtileri gösterip kendini grip oldum diye teselli etmeye çalışanlar var. Bu duruma Covid olmayı reddetme içgüdüsü diyorum. Ya da ayıp bir hastalıkmış gibi gizliyorlar Covid olduklarını. Bu duygu ile vatandaşlarımız hareket ediyorlar. Ama Covid erken tedavi edildiği zaman çok daha hafif geçirilebilen bir hastalık. Erken tanı ve erken tedavi her zaman işe yarar. Önerimiz en ufak semptomlarda hastaneye başvurup gerekli tetkikleri yaptırsınlar" diye konuştu.
`KURALLARA UYULURSA RİSKLİ OLMAKTAN ÇIKIYOR´
Alınan kurallara riayet edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, "Covid hastalığını ayıp diye değerlendirmemek lazım. Eskiden grip oluyorduk. Şimdi yine grip gibi ama sadece bulaştığı insanların vücutlarını daha dirençsiz kılıp sistematik bozukluklara hazır hale getirip ölümlerle sonuçlanabiliyor. Kurallara her daim uymak lazım. Kurallara uyulduğu zaman kısıtlama getirilen lokantalar ve kafelerde açılacaktır. Kurallara uyulduğu taktirde her yer riskli olmaktan çıkıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-03-25 11:49:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de kar nedeniyle 71 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kar nedeniyle 71 köy yolu kapandı
Uğurcan Çakır, penaltı şansızlığını kırıyor
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır, penaltı şansızlığını kırıyor
Trabzonspor´da 6 isim transferin gözdeleri
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 6 isim transferin gözdeleri
Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için rapor hazırlanıyor M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde netlik kazanacak
YEREL HABERLER Trabzon'da otoparktan çıkan mimari kalıntılar için ...
STK’lardan Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı
YEREL HABERLER STK’lardan Karadeniz’de Mavi Seferberlik çağrısı
İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman bekçi o anları anlattı Bekçi Hasan Kulaç: "Ona onu bırakmayacağımı söyledim, korkmamasını istedim"
YEREL HABERLER İskeleden denize düşen genç kızı kurtaran kahraman ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (3)
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada ...
Karadeniz´de `mavi seferberlik´ çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz´de `mavi seferberlik´ çağrısı
İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu düşünmeden denize atladı Genç kızı kurtaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
YEREL HABERLER İskeleden denize düşen genç kız için buz gibi suyu ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada ...
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor
YEREL HABERLER Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor
Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor Yeni hattan ilk su bugün veriliyor
YEREL HABERLER Trabzon'un içme suyu hattı yenileme çalışmaları ...
Avcı’nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti
YEREL HABERLER Avcı’nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti
Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
YEREL HABERLER Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
Trabzon´da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
YEREL HABERLER Trabzon´da karantina uygulanan yer sayısı artıyor
Bu balıklar seyirlik Vatandaş fiyatını sormaya cesaret edemiyor Trabzon’da tezgâhları süsleyen Kalkan ve Deniz Levreği fiyatıyla şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bu balıklar seyirlik Vatandaş fiyatını sormaya ...
Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan Trabzon’da park ve bahçeler boş kalmıyor Mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdiği kentte 836 yerde karantina uygulanıyor
YEREL HABERLER Korona virüsün çok riskli illeri arasından yer alan ...
Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ve hakarete uğradı O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kız, "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Yine bir can gitmeden yardım edin" diyerek yardım istedi Genç kızın şikayeti üzerine yakalanan dayı önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı
YEREL HABERLER Dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı, tehdit ...
Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor Tezgahlarda kilosu 40 TL’den satılan hamsi fiyatına rağmen talep görüyor
YEREL HABERLER Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında ...
Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada yardım çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Dayısının rehin aldığı genç kız, sosyal medyada ...
Trabzonspor´da transfer çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da transfer çalışmaları başladı
Trabzon’da 836 yer karantinada
YEREL HABERLER Trabzon’da 836 yer karantinada