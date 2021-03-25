Trabzon´da dereye uçan otomobilde can pazarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selman KUTLU/TRABZON, (DHA) - TRABZON´un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı´dan Trabzon´a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin´in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere´ye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu. 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2021-03-25 20:34:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.