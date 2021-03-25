Trabzon´da dereye uçan otomobilde can pazarı

Selman KUTLU/TRABZON, (DHA) - TRABZON´un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı´dan Trabzon´a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin´in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere´ye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu. 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-03-25 20:34:20
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