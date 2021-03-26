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Uzungöl’de imar planı sancılı başlıyor Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Uzungöl’de dönüşüm gayet sancısız olacaktı ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyecek gibi gözüküyor”

İHA

Uzungöl’de imar planı sancılı başlıyor Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Uzungöl’de dönüşüm gayet sancısız olacaktı ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyecek gibi gözüküyor”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için başlayacak imar çalışmaları sancılı başladı.
Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verirken, kararın planın tamamına yönelik olmadığı sadece bir parseli kapsadığı bildirildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl’de dönüşümün sancılı olacağını kaydederek yeni yapılan imar planının taleplere cevap veremeyecek gibi gözüktüğünü söyledi.
Yapılan imar planının halkla istişare yapılmadan yapıldığını iddia eden Akyüz, “Uzungöl’de dönüşüm gayet sancısız olacaktı ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyeceği gibi gözüküyor. Yapılan imar planı halka sorulmadan halkla beraber istişare yapılmadan yapıldığı için şu an sıkıntılar doğuyor. Son gelen haberlere göre yapılan son imar planı ile alakalı yapılan itirazda yapılan bir yolun yanlış olduğu görüldü bu yolla alakalı yeni bir uygulama yapılacak yürütmeyi durdurma kararı alınmış. Şuanda imar, kısa süreli de olsa durduruldu. Ancak bu süreç tek bir şıkta devam etmeyecek. Görünen o ki önümüzde birkaç tane daha sıkıntılı imarı etkileyecek imarla alakalı sorunlar oluşturacak bazı noktalar var. O noktalarda aynı sıkıntıyı yaşatacak. Bu süreçte kademe kademe herhalde bu senenin sonuna kadar bir sıkıntı yaşatır. İmar iptal durumuna gider mi? Bilmem. Bu sorunları bir an evvel halkla beraber Trabzon’da bu konuyla alakalı bilgi sahibi insanlar bir araya gelerek bu işe bir düzen getirmeleri gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Uzungöl halkının söz konusu sorunları yaşadığını belirten Akyüz, “Uzungöl halkı psikolojik olarak bir travma yaşıyor. Şu anda yaşadıkları sorunların en büyüğü mahkeme süreci. Bu insanlara travmanın yanında bir de bunu yaşatmak doğru değil. Burada parsellerin özel mülkiyetten çıkartılarak kamu mülküne dönüştürülmesi sorunu var. Yapılan bu çalışmayı Uzungöllü’nün üzerine yıkmak doğru değil. Zaten yeşil alanlardı, pek fazla kullanılmayacak alanlardı. Konu olan yerler zaten imara uygun olmayan yerlerdi. O yerle alakalı bir çalışma yaparak insanlara paralarını ödeseniz bu sorun çözülürdü. İmar geldikten sonra kimsenin inşaat yapabilme durumu yok. Eğer inşaat yapabilme durumu olsa hepimiz saygı duyacağız. İmarı o kadar darma duman ettiler ki; insanları tamamen sık boğaz ettiler. Bu imarın yürüyebileceğini biz kanaat getiremiyoruz, inanmıyoruz” diye konuştu.
Uzungöl'de dönüşeme karşı olmadıklarını da belirten Akyüz, “En azından Uzungöl eski görünümüne döner. Kıyı alanı ve kamu alanı üzerinde yapılan kötü yapılaşma çadır veya bina, kamuya ait yerler eski özüne döner yeşil bir alana çevrilir. Devlette bunları inşallah rant alanına çevirmez. Yani belediye ve devlet bunları rant alanına çevirmeden yeniden halka açarsa hiçbir sıkıntı olmayacak her şey düzene girecek. Artık yaşadığımız bu sıkıntılardan bahsetme durumumuz olmayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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