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Derede can pazarında, kurtarılan sürücü konuştu: O taş olmasaydı yoktuk

DHA

Derede can pazarında, kurtarılan sürücü konuştu: O taş olmasaydı yoktuk


Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da otomobille dereye uçan, çıktıkları kaya üzerinden vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla kıyıya çekilerek kurtarılan 3 kişiden sürücü Cezmi Sağlam, ölümle burun buruna kaldıkları korku dolu o anları anlattı. Sağlam, "O taş olmasaydı yoktuk. Aracın üstüne çıktık. Allah razı olsun, halk bizi kurtardı. Ölüm korkusunu yaşadık" dedi.
Kaza, dün Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı´dan çalışmak amacıyla Trabzon'a gelmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Cezmi Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Karadere´ye uçtu. Sürücü ile yanındaki akrabaları Bahattin Sağlam (35) ve İlyas Şirin (38), hafif sıyrıklarla atlattıkları kazada otomobilden çıkmayı başardı, ancak derede mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kayanın üzerinde hayatta kalmaya çalışan 3 kişi için seferber oldu. Otomobilin sürüklenmesine de engel olan kayanın üzerinde korku dolu anlar yaşayan 3 kişi, vatandaşlar tarafından bellerine bağlanan halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu akrabalar, kontrol amaçlı götürüldükleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada su debisi yükselen deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin, vatandaşlar ve çevredeki sürücülerin yardımıyla son anda kurtuldukları yer aldı.
KORKU DOLU O ANLARI ANLATTI
Otomobil sürücüsü Cezmi Sağlam, ölümle burun buruna kaldığı korku dolu o anları DHA muhabirine anlattı. Kendilerini kurtaran vatandaşlar ile sağlık ekiplerine teşekkür eden Cezmi Sağlam "Ağrı'dan Trabzon'a çalışmak için geliyorduk. Yolda bir araç bizi sıkıştırdı. Dereye uçtuk, sürüklenip taşa çarpınca durduk. O taş olmasaydı başka şeyler olurdu. Taş olmasaydı yoktuk. Aracın üstüne çıktık. Allah razı olsun halk bizi kurtardı. Ölüm korkusunu yaşadık. Dere çok şiddetliydi, araç hareket ediyordu. Kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. İpi belimize doladık, halk bizi çekip çıkardı. Görüntüleri izledim; verilmiş sadakamız varmış. Ölümden ucuz kurtulduk. Belki de ölmüştük. Herkesten Allah razı olsun. Halk olmasaydı çıkamazdık oradan" dedi.
'ALLAH'IN TAKDİRİ Kİ BİR TAŞA TUTUNDULAR'
Araçtan çıkarılanların akrabası Caner Sağlam da haber üzerine Trabzon'a geldiklerini söyleyerek, "Acı bir şekilde buraya geldik. Çok korktuk acı haber için. Allah oradaki insanlardan ve tüm ekiplerden razı olsun. Çok şükür durumları gayet iyi. Görüntüler izledik; mucize kurtuluş oldu. Kuzenim o anları bize, 'O an ölüme çok yaklaştık, araç bizi ölüme sürüklüyordu' diye anlatı. Allah'ın takdiri ki bir taşa tutundular. Amcam o camı açmasaydı, 1 dakikaya boğuluyordu. Amcam cama eliyle yumruk atıp kırdı. Oradakiler yardıma koştu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz öldüler sandık. Durumları iyi olunca derin bir nefes aldık. Allah devletimize zeval vermesin, tüm sağlıkçılarımızdan Mevla'm razı olsun" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2021-03-26 09:53:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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