Trabzonspor ikinci yarılarda hem attı hem yedi

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, söz konusu takımlar arasında en az golü atan ekip konumunda bulunuyor. Bordomavililer, ayrıca bu sezon müsabakaların ikinci yarılarında hem en fazla golü attı hem de en çok golü yedi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan bordomavililer, Galatasaray'ın ardından 30 golle Beşiktaş ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.



İkinci yarı daha çok attı

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 30 maçta bulduğu 39 golün 18'ni ilk yarıda attı. 21 gol ise ikinci yarılarda geldi. Karadeniz ekibi, 115 dakikalar arası 1, 1630 arası 9, 3145 arası 8 gol, 4660 dakikalar arasında 7, 6175 arası 7, 7690 arası da 7 gol rakip filelere gönderdi.



En çok golü ikinci yarılarda yedi

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıya göre ikinci yarılarda kalesinde daha çok gol gördü. Bordomavililer yediği 30 golün 11'i ilk yarı, 19'u ise ikinci yarılarda geldi. Bordomavili ekip, dakika aralıkları bazında 115 arası 1 , 1630 arası 4, 3145 arası 6, 4660 arası 5, 6175 arası 6 ve 7690 arası ise kalesinde 8 gole engel olamadı.



Avcı öncesi, Avcı sonrası

Trabzonspor, Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağlar 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordomavililer, Avcı sonrasında ise 22 karşılaşmada 29 gol atıp, fileleri de 15 kez sarsıldı.



"10 olsun bizim olsun"

Trabzonspor, bu sezon ilk kez MKE Ankaragücü karşısında 4 gol attı. En farklı galibiyetini ligde oynadığı son maçta alan bordomavililer, 13 maçta rakip ağlara 1'er gol atarken, söz konusu maçların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 mücadelede beraberlik ve 3 müsabakada ise yenilgi alan bordomavililer, 10 kazandığı 7 maçta hanesine 21 puan yazdırdı.



Takımın en golcüsü Ekuban

Trabzonspor'da bu sezon 13 oyuncu golle tanıştı. Takımın en golcü ismi ise 8 golle Ekuban oldu. Bu oyuncuyu 6 golle Nwakaeme ve 5 golle Djaniny ve Bakasetas takip etti. Afobe 4 gol atarken, Vitor Hugo ise 2 gol kaydetti. Edgar le, Serkan Asan, Lewis Baker, Flavio, Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür ile birlikte devre arasında takımdan ayrılan Campi de 1'er gol atan isimler oldu.

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