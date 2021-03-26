Trabzonspor, çift antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 32´nci haftasında 3 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah 10.00´da kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 17.00´de yapılan günün ikinci antrenmanında ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması, pas çalışması ve 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda, Berat, Kamil Ahmet ile Trondsen´in takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-03-26 20:51:30



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