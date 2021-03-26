Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan günün ilk antrenmanda bordomavililer salonda kuvvet depoladı. Günün ikinci antrenmanında ise oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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