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Köpeğine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşana açtığı davayı kaybetti

DHA

Köpeğine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşana açtığı davayı kaybetti


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)TRABZON'da evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan K.Ş., komşularının kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan dava açılan Kurban, yargılandığı davada beraat etti. Kurban, "Aksi kararda insanlar delil toplamak için video ve resim çekmeye korkar hale gelecekti" dedi.
Olay, geçen yıl 23 Haziran´da Ortahisar ilçesinde meydana geldi. K.Ş. evinin balkonunda 'Zeus' adlı `Rottweiler´ cinsi köpeğine şiddet uygularken, komşuları o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Köpek, sahibinden alınarak, barınağa yerleştirildi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da köpeğe şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.
DAVA AÇILDI, BERAAT ETTİ
Köpeğin sahibi K.Ş. görüntülerini paylaşan Kurban hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Kurban hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada mahkeme, köpeğe şiddet görüntüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındığını, davacının şiddet uyguladığı esnada görüntünün çekildiğinin farkında olduğu kanaatine vararak Kurban hakkında 'beraat' kararı verdi.
`KAYBETSEYDİM, HAYVANLAR KAYBEDECEKTİ´
Köpeğe şiddeti ifşa eden TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Dernek başkanı olarak balkonda şiddete uğrayan bir hayvanın hakkını savundum ve bunun için şikayet edildim. Şahsı tanımam, yüzü belli değil. Balkon açık alan, özel alan değil ve bile isteye, o suçu insanların gördüğünü bilerek, `köpeğe niye şiddet uyguluyorsun´ dediklerinde `sana ne´ cevabını vererek o suçu işlediği halde davacı oldu. Çok şükür beraat ettik. Eğer ben bu davayı kaybetseydim, ben değil, hayvanlar kaybedecekti" dedi.
`İNSANLAR DELİL TOPLAMAYA KORKACAKTI´
Mahkemeden ceza kararı çıksaydı, hayvanlara uygulanan şiddet olaylarının artacağını belirten Kurban, "İnsanlar bundan sonra delil toplamak için video ve resim çekmeye korkacaktı. Suç unsuru oluşturması için de mutlaka delil gerekli. Polise böyle durumlarda başvurduğunuz zaman 'elinizde deliliniz var mı' diyorlar. Bu deliller genelde görüntü ve fotoğraf oluyor. İnsanlar artık bunu yapmayacaktı. O yüzden ben kazanmadım, hayvanlar kazandı. Zaten şiddet çok fazla, bundan sonra daha da artacaktı. `Ben şiddeti uygularım, gerektiği zaman da dava açarım. Nasıl olsa kazanırım´ gibi izlenim olacaktı. Bu açıdan Türkiye'de emsal olmasını istiyorum. Artık insanlar şiddet uygularken biraz daha dikkatli olsunlar. Suçlu, hayvanların hakkını koruyan kişiyi şikayet etti. Bu davadaki önemli olan bu. Hem suçlu hem güçlü oluyor" diye konuştu.
Köpeğin dava sürecinde şahsın elinden alınarak hayvan barınağına gönderildiğini belirten Kurban, "İlk defa barınakta mutlu olan hayvan gördüm. Hayvan yolda yürümesini bilmiyordu. Son 2 ayda kendine geldi. Bandırma´da birisine sahiplendirdik. Orada rehabilite oluyor" ifadelerini kullandı.
`CEZAYLA SONUÇLANMA İHTİMALİ OLABİLİRDİ´
Kurban´ın avukatı Sümeyye Kethüda ise beraat kararının hayvanlara şiddetin önlenmesi ve delil toplamaya engel oluşturmaması açısından yararlı olduğunu belirtti. Kethüda," Savcı gerekli şüpheyi görerek dava açmıştı. Burada hakim ve savcının kanaatine göre cezayla sonuçlanma ihtimali olabilirdi. Normal bir hukuk düzeninde hukuki yorumun düzgün şekilde yapılabilmesi halinde beraatle sonuçlanacağı açıktı ama aksi durumda da bu tarz işkence durumları suç olarak tanımlanmadığı için insanların videoları çekerek şiddeti kanıtlamasını engelleyeceği yönünde soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalmaktan dolayı videoları çekemeyeceğini düşünüyorduk. Bu karar hem bizim hem hayvanlar açısından yararlı oldu" dedi.
Davayı takip eden hayvansever Göktuğ Hacıfettahoğlu ise, "Davada aksi sonuç çıksaydı hayvana şiddet uygulayan birisini görüntü almaya yayınlamaya çekinecekti. Bu dava sonucunda insanlar cesaretlenmiş oldu. Hayvanlar da hayvanseverler de bu sonuçla kazanmış oldu" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-03-27 09:29:02

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