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Uğurcan´a Liverpool kancası

DHA

Uğurcan´a Liverpool kancası


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool´un yakından ilgilendiği Trabzonspor´un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı, Norveç-Türkiye maçında izlemesi için ekip göndereceği belirtildi.
Trabzonspor´un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır´ın taliplileri artmaya devam ediyor. Geçen sezon Avrupa´ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere´den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool´un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.
NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP
İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool´un sezon sonu Uğurcan´ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.
UĞURCAN´I İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK
Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan´ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa´ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan´ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.
Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76´lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10´unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-27 10:48:21

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