Uzungöl `İmar Planı'na durdurma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzungöl `İmar Planı'na durdurma

DHA

Uzungöl `İmar Planı'na durdurma


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)DOĞU Karadeniz´in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6´sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar planı hazırlanırken Uzungöl´de yaşayan yerel halkın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen vatandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar alınmasını istedi.
Trabzon´un Çaykara ilçesindeki Uzungöl´de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, `1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı´ hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80´e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi´ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
´80 NOKTAYA İTİRAZ VAR´
Trabzon İdare Mahkemesi´nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi.
Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80´i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır" dedi.
'56 YILDIR PLAN BEKLİYORUZ'
Hazırlanan imar planının uygulanması halinde, yöre halkının gelecekte sorun yaşayacağını öne süren Akyüz, "Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Planı orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan olmasını talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi.  Bu planın uygulayıcıları burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz" diye konuştu.
'ÇOK FAZLA EKSİĞİ VARDI'
Planın Uzungöl´ün geçmişi ve yaşayan halkını yok sayılarak hazırlandığını ileri süren Mehmet Keleş, "Çok fazla eksiği olan bir plan olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme de bunu dikkate alarak durdurma kararı verdi. Bence çok olumlu bir karar. Umuyorum ki iptal edilip Uzungöl'ün gerçeklerini dikkate alarak planlanmasına gidilir" dedi.
`BİZ DİKKATE ALINMALIYIZ´
Uzungöl´de imar planı hazırlanırken ortak fikrin dikkate alınmasını isteyen Keleş, "Uzungöl halkının yüzde yüzüne yakını bunu istiyor. Bu bir zorunluluktur, gerçektir. Biz dikkate alınmalıyız. Oradaki yerleşik hayatın da turizmin dışında da devam ettiğini de dikkate alınmalı. Eğitim alanlarımız mevcut ama buna eklenti yapılacaksa sözde değil özde olmalı. Uzungöl yeni şehir olmadı, yaklaşık 60 yıl boyunca belediyeydi. Mahalle olduktan sonra buraya şehirleşme planları yapıldı. Uzungöl geleceğe hazırlanacaksa gerçekler gözetilerek geleceğe hazırlanmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.  
'UZUNGÖL HALKININ DAHİL EDİLECEĞİ PLAN HAZIRLANACAKTIR'
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planı ile ilgili mahkemenin ara karar verdiğini belirterek dava konusu olan itirazlarla ilgili savunmalarının istendiğini söyledi. Tok, "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl´de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selay SAYKAL
2021-03-28 09:21:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına rağmen özellikle hamsi avında beklediğini bulamayan tekneler limanlarına döndü Balıkçılar erken "Paydos" diyerek gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı Korona virüs ve zaman zaman uygulanan hamsi avı yasağı dolayısıyla verimli bir sezon geçiremeyen balıkçılar umutlarını gelecek sezona bıraktı
YEREL HABERLER Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi Denizlerde ...
Trabzonspor'da Andres Trondsen müjdesi Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Andres Trondsen ...
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uzungöl´e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Uzungöl´e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar ...
Uğurcan´a Liverpool kancası
YEREL HABERLER Uğurcan´a Liverpool kancası
Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek Otopark inşaatında bulunan M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi belli oldu
YEREL HABERLER Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava ...
Köpeğine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşana açtığı davayı kaybetti
YEREL HABERLER Köpeğine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşana ...
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, çift antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, çift antrenmanla Sivasspor maçı ...
Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Kadınlar Pazarının temeli törenle atıldı
Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı
Derede ölümle burun buruna geldikleri o anları anlattılar Ağrı’dan Trabzon’a gelirken içinde bulundukları otomobilin Karadere Deresi’ne uçması sonucu ölümden üzerine çıktıkları taş ve kendilerine atılan ip sayesinde kurtuldular Araç sürücüsü Cezmi Sağlam: “Bizi yolda sıkıştırarak dereye düşmemize neden olan araç sahibi bizim dereye düştüğümüz gördü ama bizi ölüme terk etti” “Derenin ortasındaki o taş ve yoldan geçenlerin attığı o ip olmasaydı şimdiye ölmüştük”
YEREL HABERLER Derede ölümle burun buruna geldikleri o anları ...
Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim
YEREL HABERLER Bahçedeki eşini, domuz zannedip, öldüren koca: Islık ...
Trabzonspor milli arada yara sarıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor milli arada yara sarıyor
Trabzonspor ikinci yarılarda hem attı hem yedi
YEREL HABERLER Trabzonspor ikinci yarılarda hem attı hem yedi
Derede can pazarında, kurtarılan sürücü konuştu: O taş olmasaydı yoktuk
YEREL HABERLER Derede can pazarında, kurtarılan sürücü konuştu: O ...
İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinden dereden köpek kurtarma ...
Uzungöl’de imar planı sancılı başlıyor Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Uzungöl’de dönüşüm gayet sancısız olacaktı ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyecek gibi gözüküyor”
YEREL HABERLER Uzungöl’de imar planı sancılı başlıyor Trabzon İdare ...