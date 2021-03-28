Uzungöl'de baharda kar güzelliği

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Turizm merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi aştı. Çam ağaçları ile çevrili gölde seyirlik manzaralar oluştu. Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2021-03-28 10:46:23



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