Çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, kaldırımda fenalaşıp öldü

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Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON'da çöp dökmek için evinden çıkıp, yürüdüğü kaldırımda aniden fenalaşarak yere yığılan Rukiye Yalçınateş (93), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çöp dökmek için çıkan Rukiye Yalçınateş, bilinmeyen nedenle fenalaşınca yürüdüğü kaldırımda yere yığıldı. Çevredekiler, kaldırımda sırt üstü hareketsiz yatan yaşlı kadını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rukiye Yalçınateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yalçınateş'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-03-28 12:54:31



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