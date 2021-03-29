Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda bordomavililerin yüzünü güldürdü. Bordomavililer, Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, henüz mağlubiyetle tanışmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesinde ise bordomavililerin dış saha istatistikleri ise dikkat çekiyor. Rakiplerine konuk olduğu 15 maçta tek yenilgisini Eddie Newton döneminde Fenerbahçe karşısında alan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise maç kaybetmedi.



160 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 160 gündür dış sahada maç kaybetmeyen bordomavililer Abdullah Avcı'nın 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 maçta 3 puan çıkaran Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında ise 27 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 30 puan topladı. Bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmedi.



Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor'un milli ara sonrası Sivasspor ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi dış saha grafikleri dikkat çekiyor. Sezon ilk yarısında rakibi ile evinde 11 berabere kalan bordomavililer, deplasmanda oynayacağı maçtan ise galibiyete ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Süper Lig'de oynadığı maçlar sonunda 55 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, söz konusu puanların 25'ini evinde, 30'unu ise dışarıdaki maçlarda aldı.



Deplasmanda en az gol yiyen takım

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor. Zirve mücadelesi veren 4 büyükler arasında dış sahada oynadığı 15 maçta 10 gol yiyen bordomavilileri 12 golle Fenerbahçe, 14 golle Galatasaray ve 21 golle Beşiktaş takip etti. Karadeniz temsilcisi, deplasman sıralamasında ise 36 puan ile en çok puanı alan Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ile birlikte 30 puanla en çok puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon deplasman maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:



Newton dönemi

DenizlisporTrabzonspor: 00

Gaziantep FKTrabzonspor: 11

FenerbahçeTrabzonspor: 31



İhsan Derelioğlu dönemi

AlanyasporTrabzonspor: 11



Abdullah Avcı dönemi

AnkaragücüTrabzonspor: 01

KayserisporTrabzonspor: 00

HataysporTrabzonspor: 01

KaragümrükTabzonspor: 12

AntalyasporTrabzonspor: 11

GençlerbirliğiTrabzonspor: 12

BeşiktaşTrabzonspor: 12

Yeni MalatyaTrabzonspor: 02

BaşakşehirTrabzonspor: 01

KasımpaşaTrabzonspor: 12

BB ErzurumsporTrabzonspor: 00

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