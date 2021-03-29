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Trabzonspor'un en istikrarlıları Edgar ile Uğurcan

DHA

Trabzonspor'un en istikrarlıları Edgar ile Uğurcan


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da bu sezon ligde geride kalan 30 maçlık bölümde en çok maça çıkan ve sahada en fazla kalan isimler Edgar Ie ile Uğurcan Çakır oldu.
Spor Toto Süper Lig´de 55 puanla 4´üncü sırada yer alan Trabzonspor´da, sezon başından milli maç arasına kadarki 30 maçlık periyotta 25 farklı oyuncu görev yaptı. 13 futbolcunun bin dakikanın üzerinde forma giydiği, 4 isimin birer maçta oynadığı bordo-mavililerde, en çok maça çıkan ve en çok oyunda kalan Edgar Ie olurken, onu Uğurcan Çakır takip etti. Karadeniz ekibinde 1 dakika ile en az süre alan isim Atakan Gündüz oldu, onu 1´er maçta forma giyen Kağan, Erce ve Faruk Can izledi.
EN ÇOK SÜRE ALAN EDGAR VE UĞURCAN
Bordo-mavililerde Edgar Ie 30 maçta 2 bin 560 dakika, Uğurcan Çakır 28 maçta 2 bin 520 dakika, Marlon 26 maçta 2 bin 326 dakika, Anthony Nwakaeme 25 maçta 2 bin 197 dakika, Caleb Ekuban 24 maçta 2 bin 33 dakika, Vitor Hugo 22 maçta bin 957 dakika, Lewis Baker 24 maçta bin 843 dakika, Serkan Asan 22 maçta bin 690 dakika, Abdulkadir Parmak 23 maçta bin 627 dakika, Djaniny 23 maçta bin 606 dakika, Flavio 23 maçta bin 436 dakika, Abdülkadir Ömür 16 maçta bin 254 dakika ve Benik Afobe 26 maçta bin 20 dakika ile bin dakikanın üzerinde süre alan isimler oldu.
DEVRE ARASI KATILANLARLA BERABER 13 OYUNCU BİN DAKİKANIN ALTINDA KALDI
Trabzonspor´da devre arası takıma katılan ve sonraki süreçte forma şansı bulan Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı da dahil toplam 12 oyuncu bin dakikanın altında görev aldı. Devre arası transferlerinden Bakasetas 10 maçta 819 dakika ile Berat Özdemir 10 maçta 799 dakika, Kamil Ahmet Çörekçi 14 maçta 691 dakika, Hüseyin Türkmen 7 maçta 606 dakika, Hosseini 12 maçta 425 dakika, Yusuf Sarı 17 maçta 306 dakika, yine devre arası takıma katılan Yunus Mallı 9 maçta 291 dakika, Safa Kınalı 6 maçta 102 dakika süre alırken, 1´er maçta 90 dakika görev yapan Faruk Can Genç, Erce Kardeşler ile Kağan Moradoğlu´nun yanı sıra Atakan Gündüz 1 maçta 1 dakika sahada kaldı.
EN GOLCÜ VE SKORER BAKASETAS
Ara transfer döneminde Trabzonspor´un kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili forma ile 5 gollük performans sergilerken, sezon başından itibaren ise ligde toplamda 12 gol kaydedip 2 de asist yaptı. Yunan futbolcu, şu anda takımın en golcü ve skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Onu 8 gol 3 asistlik performans ile Ekuban takip ederken, Nwakaeme 6 gol 4 asist, Djaniny 5 gol 1 asist, Bakasetas 5 gol, Afobe 4 gol, Abdülkadir Ömür 1 gol 3 asist, Baker 1 gol 3 asist, Flavio 1 gol 2 asist, Serkan 1 gol 2 asist, Hugo 2 gol, Edgar 1 gol, Yusuf 1 gol, Hüseyin 1 asist, Kamil Ahmet 1 asistlik performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-29 11:10:20

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