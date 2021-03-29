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Sezonun son hamsileri tezgahlarda sezon sonuna doğru avlanan hamsi balıkçı esnafını hem şaşırttı hem de umutlandırdı

İHA

Sezonun son hamsileri tezgahlarda sezon sonuna doğru avlanan hamsi balıkçı esnafını hem şaşırttı hem de umutlandırdı

Denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan’da başlayacak olmasına az bir süre kala bugünlerde Karadeniz’de avlanan hamsi şaşkınlığa neden oluyor.
Bu sezon hamsinin ince çıkmasından dolayı zaman zaman av yasağı uygulanırken sezon sonuna doğru avlanan hamsi balıkçı esnafını hem şaşırttı hem de umutlandırdı.
Trabzon’da kilosu 1520 TL’den satılan hamsi tezgâhları süslerken diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının da daha önceki günlere göre ucuz olması dikkat çekti.
Hamsi ile birlikte Mezgit en ucuz balıklar arasında yerini korurken, balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, sattıkları hamsilerin sezonun son hamsileri olduğunu söyledi. Hamsinin kilosunu 15 TL’den sattıklarını kaydeden Örseloğlu, “Şu an görünen son hamsiler diyebiliriz. Nisan 15’de yasaklar başlıyor. Artık sezon bitti sayılır. Sezon başında yani 34 ay güzel balıkçılık olmuştu ancak, sonrasında istenilen avcılık olmadı. Buna da şükürler olsun, inşallah gelecek sezon daha iyi olur. Hamsinin sezon sonuna doğru çıkması bizi şaşırttı. Vatandaş şu sıralar hamsiyi yok biliyor, ara ara geldiği için şaşırıyor. Şu an hamsinin kilosu 15 TL. Fiyat olarak hamsi mezgitle birlikte gitgelleri yaşıyor. Mezgitinde fiyatı uygun 1015 TL. Büyüklüğüne göre 4050 TL’ye de satılan mezgit var. İstavrit 25 TL, Kupez 15 TL, yerli Uskumru 30 TL, Tirsi 15 TL, Çupra, Levrek, Somon 25 TL. Dolayısıyla fiyatlar, sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz. Vatandaşların balığa rağbet etmesini bekliyoruz. Balıkta bilindiği üzere balıkta Omega 3 var. Vatandaşlar sezonun bitmesine az bir süre kala bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
Hamside özellikle son 23 senede spekülasyonlar yaşandığını kaydeden Örseloğlu, “Hamside son 23 senedir spekülasyonlar yaşanıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim. Geçtiğimiz yıllarda Mart ortalarında bol hamsi olurdu. Şimdi ise sadece görüntü vermeye başladı. Devletimizin bu konuda gereğini yapacağını düşünüyoruz. Eğer böyle devam ederse hamsiyi sadece resimlerde görürüz” diye konuştu.

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