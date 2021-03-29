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Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları yeniden başladı

DHA

Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları yeniden başladı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla, Süper Lig´in 32´nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı. Antrenmanda, ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı, Berat ve Kamil Ahmet de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Ayrıca özel olarak verilen iznini tamamlayan Nwakaeme de bugün çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-29 14:58:23

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