Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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ARAKLI(Trabzon),(DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde ismi açıklanmayan kadının, sağ elindeki parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Parmağı şişmeye başlayıp, yüzüğü çıkarmayı başaramayan kadın, ailesinden yardım istedi. Ailesi de yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye görevlisinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kadın ve ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı ARAKLI(Trabzon),(DHA)-

2021-03-29 21:30:12



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