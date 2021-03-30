Trabzonspor, son 10 sezonun deplasman rekoruna yakın

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor bu sezon en çok puanı dış sahada elde ederken, önündeki 2 deplasman karşılaşmasından en az 4 puan çıkarırsa, bu alanda son 10 sezonun en iyi performansına imza atacak.
Spor Toto Süper Lig´de geride kalan 30 maçta topladığı 55 puanın 30´unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı kazanırsa geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alması durumunda ise 17 maçlar sonunda dış sahada 42 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından en iyi dış saha performansını sergileyecek.
SON 10 SEZONUN EN İYİSİ 2010-11, EN KÖTÜSÜ 2015-16
Bu sezon dış sahada 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 30 puan toplayan bordo-mavililer, 2019-20 sezonunda ise 17 dış saha maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 33 puanı hanesine yazdırmıştı. Son 10 sezonun en başarılı dönemini yaşadığı ve 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra bu alanda en az puanı 2015-16 sezonunda 13 puanla hanesine yazdıran Karadeniz ekibi, 2011-12 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 15, 2013-14 sezonunda 19, 2014-15 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda 28, 2017-18 sezonunda 26, 2018-19 sezonunda 26 puan toplayabilmişti.
MİLLİLER DÖNÜYOR, BERAT VE KAMİL AHMET ZOR
Bu arada Süper Lig´in 32´nci haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor´a konuk olacak olan ve bu maç için cuma günü Sivas´a hareket edecek olan Trabzonspor´da kadro da yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. İznini tamamlayan Nwakaeme, kente dönüp çalışmalara başlarken, sakatlıklarının ardından takıma katılmaları beklenen Berat ve Kamil Ahmet´in durumları ise belirsizliğini koruyor. Henüz takımla çalışamayan iki oyuncu yüksek ihtimalle Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek. Karadeniz ekibinde, ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncular da yarından itibaren Trabzon´a dönecek. Milli takımlardaki futbolcuların tamamının perşembe günü antrenmana katılımı bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-30 11:07:23
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