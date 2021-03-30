Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı.
Bordo-mavililer cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da başlayan idmanda takım iki grup halinde çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışması yaptı, ikinci gruptaki oyuncular ise U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. A takım karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların katılamadığı antrenmanda Trondsen, Nwakaeme, Berat, Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür kuvvet çalışan oyuncular arasında yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-03-30 14:48:46
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