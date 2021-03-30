İhracatçıdan acil çağrı DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Konteyner taşımacılığı yapacak milli gemi filomuzu, konteyner firmalarımızı ivedilikle kuralım”

İhracatçılar dünyada yaşanan konteyner krizini aşmanın yolu ile ilgili çözüm önerileri sundu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Covid19 pandemisinin küresel piyasalardaki olumsuz etkisinin, üretim ağı yanında lojistik ağını da olumsuz olarak etkilediğini hatırlattı. Gürdoğan “İhracatçılarımız, müşterilerine ulaştırması gereken ürünü için halen boş konteyner bulamamakta, bulunan konteynerlerde de nakliye ücretinin yaklaşık 3 kat artmış olması nedeniyle rekabetçi fiyat tutturamamaktadır. Konteyner bulunamaması, nakliye ücretlerinin yüksekliği, karayolu geçiş belgesi yetersizliği ve dengeli dağıtılmaması gibi lojistik ağında yaşanan sıkıntılar ihracatımıza olumsuz olarak yansımakta, hedeflenen ihracat seviyelerine ulaşmamızı engellemektedir. Uluslararası taşımacılık ağında söz sahibi olan ülkelerin başında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD; konteynerleri öncelikle kendi ihracatçısına tahsis ederek pandeminin yol açtığı olumsuzlukları fırsata dönüştürmekte ve dünya piyasalarına hakim olmaktadır” dedi.

Yaşanan konteyner krizinde Türk ihracatçısının büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Gürdoğan “Pandemi süreci ülkemize birçok fırsatlar sunmasına, küresel tedarik zincirinde birçok alıcının Ülkemizi tercih etmesine, birçok küresel firmaların alımlarını ülkemize yönlendirmesine rağmen, ürününü gönderecek konteyner bulamayan, geçiş belgesi olmadığı için ihraç yükünü Türk plakalı taşıtla taşıyamayan veya nakliye maliyetleri nedeniyle rekabetçi fiyat tutturamayan ihracatçımız bu fırsatlardan istifade edememektedir. Konteyner yanında, Karayolu ihraç sevkiyatlarında da birçok ülke ile geçiş belgesi yetersizliği sorunu yaşayan ihracatçımız, soruna acil çözüm bulunması için en azından kendi Milli Konteyrner Line taşımacılık Filomuzun Devletimizin öncülüğünde ivedilikle kurulmasını önermektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) önderliğinde ve uhdesinde; ihracatçılarımıza ait konteyner gemilerinin bir havuzda toplanmasıyla kurulacak bir şirket ile uluslararası lojistik arenasında yer almamız büyük aciliyet arz etmektedir. Sadece Bölgemizde Trabzonlu ihracatçılarımıza ait Rusya ve farklı ülkelere çalışan 15 adet konteyner gemimizi bu amaçla tahsis etmeye hazırız” diye konuştu.

Gürdoğan, önümüzdeki süreçte uluslararası ticarette yoğun korumacılık önlemelerinin uygulanacağına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Birçok ülke bu duruma yönelik şimdiden altyapı yatırımlarına başlamış bulunmaktadır. Ancak, 500 Milyar Dolarlık ihracat hedefi koymamıza rağmen, 30 yıldır geçiş belgesi sorunu, konteyner bulamama sorunu ile uğraşmamız, konulan hedef rakamlara ulaşılmasını hayal haline getirmektedir. Günümüz uluslararası ticaretinde en önemli rekabet enstrümanı lojistiktir. Ürünü en hızlı en uygun taşıma maliyeti ile pazara ulaştırabilen ülkeler dünya ticaretinde söz sahibi olabilmektedir. Bunun için ülke olarak Milli Konteyner firmalarımızı kurmanın yanında potansiyel ülkelerde liman yatırımları da yapmalı, Rusya gibi belli başlı ülkelerde lojistik merkez işlevi görecek demiryolu ve karayolu ağlarına bağlı limanlar da inşa ederek lojistik altyapımızı güçlendirmeliyiz. Dünyanın en kaliteli ve en uygun maliyetli ürününü de üretmiş olsanız, bu ürünü en hızlı ve uygun maliyetli şekilde pazara ulaştıramadığınız takdirde rekabetçi olmanız ve sürdürülebilir ihracat artışını yakalamanız mümkün olmamaktadır. Malı yüklenmiş tırın geçiş belgesi yok diye 10 gün çıkış kapısında kuyrukta beklemesi, bürokrasinin mantıksız bir uygulaması olan her ayın 1’inde belge dağıtım uygulaması nedeniyle ihracat yapmak için ay başını beklemek gibi içinde bulunduğumuz anlamsız durumlar, güzel ülkemizin dinamikleri ile uyuşmamakta, bu uygulamalar sadece ihracatçının enerjisini yok etmektedir. Bundan dolayı, şu anda ihracatçımıza verilecek olan en büyük destek; kendi Milli Konteyner Taşımacılık Filomuzu kurarak, sorun yaşadığımız geçiş belgesi sayılarını etkin diplomasi müzakereleri ile artırarak, ihracatçının malını sorunsuz ve hızlı bir şekilde dünya piyasalarına sunabilmesini sağlamak olacaktır. Bunun devamında alternatif ulaşım güzergahları ve yurtdışı lojistik merkezleri için belli ülkelerde liman yatırımları yapılarak ihracatçımızın hizmetine sunulmasının, ihracatımızı hedeflemiş olduğumuz 500 Milyar dolar seviyesine hızlı bir şekilde ulaştıracağına inancımız tamdır.”

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