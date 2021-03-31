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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu

İHA

Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk on birde sahaya en az yabancı oyuncu süren dört takımdan biri oldu. Zirve mücadelesi veren dört büyükler arasında ise bordomavililer en az yabancı oyuncuyla maçlara başladı.
Süper Lig'de takımlar kadrolarında bulundurmaları gereken yabancı oyuncu sayısı 14'den 16 çıkmıştı. Hem yaşanan pandemi süreci hem de kulüplerin ekonomik olarak daha da büyük yükün altına girmemesi adına alınan kararlarla Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısının artmasına neden olmuştu. Süper Lig'de toplam 624 olan oyuncu sayısının 327'i yabancı oyuncular oluştururken 297'ni ise yerli oyuncular oluşturdu. Kadrosunda en az yabancı bulunduran kulüpler ise 10 oyuncuyla Antalyaspor, 11 oyuncuyla Alanyaspor ve 12 oyuncuyla Trabzonspor oldu.

Karagümrük ve Hatay ilk on birde 11 yabancı kullandı
Süper Lig'in yeni ve flaş takımlarında Karagümrük ve Hatayspor maç başlangıcında saha 11 yabancı oyuncu süren iki takım oldu. Karagümrük, lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 21 kaybettiği maçta sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıkmıştı. İstanbul temsilcisi 31. haftada da Kayserispor'u 30 mağlup ettikleri maça da 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıkarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Hatayspor ise 13. haftada Göztepe'yi 10 mağlup ettikleri maçın başlangıcında 11 yabancı oyuncu ile sahaya çıkmıştı.

17 takım 8 ve üzeri yabancıyla maça başladı
Süper Lig'de 17 takım 8 ve üzeri yabancı oyuncuyla maça başladı. Fatih Karagümrük ve Hatayspor 11, Beşiktaş, Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve BB Erzurumspor 10 yabancı ile sahaya çıktığı maçlar olurken, Gençlerbirliği ve Konyaspor 9, Fenerbahçe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor ise 8 yabancı oyuncuyla maç başlangıçları yaptı.

En az yabancı oyuncuyu kullanan dört takım
Süper Lig'de diğer takımlara oranla en az yabancı oyuncu kullana takım sayısı ise dört oldu. Söz konusu takımların başında ise Göztepe geliyor. Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor , maç başlangıcında en az yabancı oyuncu kullanan takımlar oldu.

Zirvede en az yabancı kullanan takım Trabzonspor
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, dört büyükler arasında kadrosunda 12 isimle en az yabancı oyuncu bulunduran takım oldu. Beşiktaş 15, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 16 isim bulunduruyor. Bordomavililer en fazla 7 yabancı oyuncu ile ilk on birde maç başlangıçları yaptı. Ayrıca Karadeniz ekibi Süper Lig'de 24.5 yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip.

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