Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının akıbeti belli oldu Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek

AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının kaderi belli oldu. Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek.

AnkaraTrabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon’un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi’ olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu. Dönemin Belediye Başkanı tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbeti 3 yıl sonra netleşti.



Pide salonu olacak olan uçak ilçenin sembolü olacak

Bir dönem yaptığı açıklamalar ile uçağın başlarına bela olduğunu belirten Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçağın kaderini belirlediklerini açıkladı. Uçağı almak için yaklaşık 4 aydır proje hazırlayan 3 yatırımcı ile mutabakata varılırken, sahile taşınacak uçak pide salonu olarak hizmet verecek. Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcılar tarafından alınan uçak, eksiklikler tamamlandıktan sonra ilçedeki sahil bölümüne taşınacak. Yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırımla bundan sonra pide salonu olarak hizmet verecek olan uçağın kokpit bölümünde bu kez pilot kaptan değil pide ustası oturacak. Pistten çıktığında dünya gündeminde günlerce yer alan uçağın ilçenin sembolü haline gelmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçak ile ilgili alt yapı çalışmalarının yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 56 aylık bir süreçte şu anda sözleşmesini imzalamış olduğumuz yatırımcılarımızla birlikte bir çalışmamız vardı. Süreç uçağın proje içerisinde kullanılacak olması sebebiyle ayrıntılı çalışma gerektiren bir durumdu. Arkadaşlarımız uçağın taşınması, monte edilmesi konusunda çalışmalarını yaptılar. Uçak monte edilmesi zor şu an hurda haline dönüşmek üzere olan bir durumda. Eksik parçaları var parçaların tamamlanması yerine taşınması ve restoran haline dönüştürülmesi uğraş veren bir durumdu. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli alt yapı çalışmalarını yaptılar. Uçağın bir alana kurulması gerekiyordu. Orda şu an mevcut yerde çay bahçesi işletmemiz vardı. O çay bahçesi işletmesini arkadaşlarımız devraldılar. Uçağın o alana taşıyıp kurulması konusunda projelerini yaptılar. Bugün de karşılıklı olarak sözleşmelerimizi imzaladık kendilerine hayırlısıyla uçağı teslim edeceğiz” dedi.



3 ay içerisinde taşınacak

3 ay içerisinde uçağın bulunduğu yerden alınarak sahile taşınacağının altını çizen Başkan Bıyık, “Konuşlanacağı yer Yomra sınırları içerisinde sahilde Yomra Kavşağının orada bir çay bahçesi vardır o çay bahçesinin içerisine konuşlandırılacak. Çay bahçesi, kafeterya ve restoran olarak Yomra halkının ve bütün Trabzon’un hizmetine sunulmuş olacak. Çok fonksiyonlu alarak kullanılacak. Orada hem terminal pide markasıyla beraber hizmet edecek hem bir kafeterya mantığı ile alanın halka açık bir biçimde çalışması da sağlanacak ve bütün Trabzon’a ve Karadeniz’e hizmet etmiş olacak. Uçağın kenarını boşaltıyoruz o alanı temizleyeceğiz. Hem uçağı o alandan çıkartmak için zaten oradaki alan bir yığıntı alanı idi orayı temizleyeceğiz o alanı kullanmayacağız. Biz çevresini açıyoruz. İnşallah 3 ay içerisinde arkadaşlarımız uçağı bulunduğu yerden alıp hizmet verecek olduğu alana taşıyacaklar. Bir yıl içerisinde de hizmete açmayı planlıyorlar. Çünkü yerleşmesi yapılması alanın düzeltilmesi biraz uğraş verecek olan bir durum. Bir yıl içerisinde inşallah uçak terminal pide olarak Yomra sınırları içerisinde hizmete açılmış olacak” şeklinde konuştu.



4 milyon TL’lik yatırım

Uçağın pide salonu olması için yaklaşık 4 milyon TL’lik bir yatırım yapılacağını dile getiren Başkan Bıyık, “Bu çalışmadan Yomra Belediyesi’nin cebinden çıkacak olan herhangi bir maddi bedel bulunmuyor. Yaklaşık 4 milyona yakın bir maliyet tespiti var. Bu 4 milyonluk bedelin tamamını yatırımcılar karşılayacaklar. 10 yıllık bir kira süresi var. Bu alanı işletmiş olacaklar. Bizim belediye olarak mali anlamda cebimizden çıkacak olan hiçbir bedel yoktur. Biz bugüne kadar uçağı değerlendirememiz olmamızın nedeni uçağın yaklaşık 23 milyonun üzerinde bir yatırım maliyetinin olmuş olmasından yola çıkarak bu bedelin Yomra Belediyesi tarafından şu anda karşılanamayacak olması sebebiyle 2 yıldır atıl durumda bekletiyorduk. Bizim taleplerimiz bir yatırımcılarımızın girişimleri ve çalışmaları neticesinde iyi bir noktaya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“1 yılın sonunda projeyi tamamlamayı düşünüyoruz”

Yatırımcılardan Abdülkadir Bektaş ise, 1 yılın sonunda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Fırıncılık baba mesleğim. 11 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Trabzon’da terminalin karşısındaki iş yerimizde 21 yıldır varız. Türkiye genelinde müşteri kitlemiz var. Oradaki işletmemiz bize yetmiyor. Böyle bir arayış içerisindeydik. Burada da bir uçağımız var. Başkanımızla 4 aydan beri müzakere yapıyoruz. Sağ olsun kendisi bize çok yardımcı oldu bu noktaya geldik. Allah nasip ederse 4 milyonluk bir proje. Bir yılın sonunda projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. Üç ay içerisinde uçağı buradan alıp yerime götüreceğiz. Yerimiz buraya yaklaşık 500 metre ileride 4 dönüm bir alan. Mevcut yer çay bahçesi olarak kullanılan bir yer. Başkanımızdan uçağı istedik. O da uçağı bize verdi. Yomra’da yaklaşık 6070 kişi istihdam edecek. Güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Bizim ana menümüz pide olacak. Uçak şu an atıl vaziyette hurda bir uçak. Güzel bir yanımız yatırımcı arkadaşlarımız benim yıllardan beri müşterimdi şimdi ortak olacağız. Dört milyonluk projeyi kendimiz kaldırma şansımız yok. Arkadaşlarımız sağ olsun onlarla birliktelik bir oluşum yaptık. Onların desteğiyle beraber Terminal Pide'yi daha da büyüteceğiz” dedi.

