Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının akıbeti belli oldu Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının akıbeti belli oldu Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek

İHA

Pistten çıkmıştı, pide salonu olacak Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının akıbeti belli oldu Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek

AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağının kaderi belli oldu. Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsil edilen uçağı ilçede 4 milyon TL’lik yatırımla pide salonu olarak hizmet verecek.
AnkaraTrabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon’un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi’ olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu. Dönemin Belediye Başkanı tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbeti 3 yıl sonra netleşti.

Pide salonu olacak olan uçak ilçenin sembolü olacak
Bir dönem yaptığı açıklamalar ile uçağın başlarına bela olduğunu belirten Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçağın kaderini belirlediklerini açıkladı. Uçağı almak için yaklaşık 4 aydır proje hazırlayan 3 yatırımcı ile mutabakata varılırken, sahile taşınacak uçak pide salonu olarak hizmet verecek. Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcılar tarafından alınan uçak, eksiklikler tamamlandıktan sonra ilçedeki sahil bölümüne taşınacak. Yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırımla bundan sonra pide salonu olarak hizmet verecek olan uçağın kokpit bölümünde bu kez pilot kaptan değil pide ustası oturacak. Pistten çıktığında dünya gündeminde günlerce yer alan uçağın ilçenin sembolü haline gelmesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uçak ile ilgili alt yapı çalışmalarının yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 56 aylık bir süreçte şu anda sözleşmesini imzalamış olduğumuz yatırımcılarımızla birlikte bir çalışmamız vardı. Süreç uçağın proje içerisinde kullanılacak olması sebebiyle ayrıntılı çalışma gerektiren bir durumdu. Arkadaşlarımız uçağın taşınması, monte edilmesi konusunda çalışmalarını yaptılar. Uçak monte edilmesi zor şu an hurda haline dönüşmek üzere olan bir durumda. Eksik parçaları var parçaların tamamlanması yerine taşınması ve restoran haline dönüştürülmesi uğraş veren bir durumdu. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli alt yapı çalışmalarını yaptılar. Uçağın bir alana kurulması gerekiyordu. Orda şu an mevcut yerde çay bahçesi işletmemiz vardı. O çay bahçesi işletmesini arkadaşlarımız devraldılar. Uçağın o alana taşıyıp kurulması konusunda projelerini yaptılar. Bugün de karşılıklı olarak sözleşmelerimizi imzaladık kendilerine hayırlısıyla uçağı teslim edeceğiz” dedi.

3 ay içerisinde taşınacak
3 ay içerisinde uçağın bulunduğu yerden alınarak sahile taşınacağının altını çizen Başkan Bıyık, “Konuşlanacağı yer Yomra sınırları içerisinde sahilde Yomra Kavşağının orada bir çay bahçesi vardır o çay bahçesinin içerisine konuşlandırılacak. Çay bahçesi, kafeterya ve restoran olarak Yomra halkının ve bütün Trabzon’un hizmetine sunulmuş olacak. Çok fonksiyonlu alarak kullanılacak. Orada hem terminal pide markasıyla beraber hizmet edecek hem bir kafeterya mantığı ile alanın halka açık bir biçimde çalışması da sağlanacak ve bütün Trabzon’a ve Karadeniz’e hizmet etmiş olacak. Uçağın kenarını boşaltıyoruz o alanı temizleyeceğiz. Hem uçağı o alandan çıkartmak için zaten oradaki alan bir yığıntı alanı idi orayı temizleyeceğiz o alanı kullanmayacağız. Biz çevresini açıyoruz. İnşallah 3 ay içerisinde arkadaşlarımız uçağı bulunduğu yerden alıp hizmet verecek olduğu alana taşıyacaklar. Bir yıl içerisinde de hizmete açmayı planlıyorlar. Çünkü yerleşmesi yapılması alanın düzeltilmesi biraz uğraş verecek olan bir durum. Bir yıl içerisinde inşallah uçak terminal pide olarak Yomra sınırları içerisinde hizmete açılmış olacak” şeklinde konuştu.

4 milyon TL’lik yatırım
Uçağın pide salonu olması için yaklaşık 4 milyon TL’lik bir yatırım yapılacağını dile getiren Başkan Bıyık, “Bu çalışmadan Yomra Belediyesi’nin cebinden çıkacak olan herhangi bir maddi bedel bulunmuyor. Yaklaşık 4 milyona yakın bir maliyet tespiti var. Bu 4 milyonluk bedelin tamamını yatırımcılar karşılayacaklar. 10 yıllık bir kira süresi var. Bu alanı işletmiş olacaklar. Bizim belediye olarak mali anlamda cebimizden çıkacak olan hiçbir bedel yoktur. Biz bugüne kadar uçağı değerlendirememiz olmamızın nedeni uçağın yaklaşık 23 milyonun üzerinde bir yatırım maliyetinin olmuş olmasından yola çıkarak bu bedelin Yomra Belediyesi tarafından şu anda karşılanamayacak olması sebebiyle 2 yıldır atıl durumda bekletiyorduk. Bizim taleplerimiz bir yatırımcılarımızın girişimleri ve çalışmaları neticesinde iyi bir noktaya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 yılın sonunda projeyi tamamlamayı düşünüyoruz”
Yatırımcılardan Abdülkadir Bektaş ise, 1 yılın sonunda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Fırıncılık baba mesleğim. 11 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Trabzon’da terminalin karşısındaki iş yerimizde 21 yıldır varız. Türkiye genelinde müşteri kitlemiz var. Oradaki işletmemiz bize yetmiyor. Böyle bir arayış içerisindeydik. Burada da bir uçağımız var. Başkanımızla 4 aydan beri müzakere yapıyoruz. Sağ olsun kendisi bize çok yardımcı oldu bu noktaya geldik. Allah nasip ederse 4 milyonluk bir proje. Bir yılın sonunda projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. Üç ay içerisinde uçağı buradan alıp yerime götüreceğiz. Yerimiz buraya yaklaşık 500 metre ileride 4 dönüm bir alan. Mevcut yer çay bahçesi olarak kullanılan bir yer. Başkanımızdan uçağı istedik. O da uçağı bize verdi. Yomra’da yaklaşık 6070 kişi istihdam edecek. Güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Bizim ana menümüz pide olacak. Uçak şu an atıl vaziyette hurda bir uçak. Güzel bir yanımız yatırımcı arkadaşlarımız benim yıllardan beri müşterimdi şimdi ortak olacağız. Dört milyonluk projeyi kendimiz kaldırma şansımız yok. Arkadaşlarımız sağ olsun onlarla birliktelik bir oluşum yaptık. Onların desteğiyle beraber Terminal Pide'yi daha da büyüteceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Benik Afobe hem Trabzonspor'u hem de Stoke City'i hayal kırıklığına uğrattı
YEREL HABERLER Benik Afobe hem Trabzonspor'u hem de Stoke City'i ...
Trabzon'un çehresini değiştirecek Ganita-Faroz Projesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un çehresini değiştirecek Ganita-Faroz ...
Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu
YEREL HABERLER Zirvede en az yabancı kullanan Trabzonspor oldu
Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ortamlar
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Kafe ve restoranlar bulaş için güzel ...
Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip olan asma köprüyü kullanıyorlar
YEREL HABERLER Güzergah daha kısa diye 150 metre mesafedeki tahrip ...
Trabzonspor'da 7 isim yol ayrımında
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 7 isim yol ayrımında
İhracatçıdan acil çağrı DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Konteyner taşımacılığı yapacak milli gemi filomuzu, konteyner firmalarımızı ivedilikle kuralım”
YEREL HABERLER İhracatçıdan acil çağrı DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet ...
Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaptı
Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “İnanıyorum ki Ramazan sonuna bayrama çok daha güzel günlerin bizleri bekleyeceğini ümit ediyorum”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu kırmızı kategorideki Trabzon için ...
Trabzonspor, son 10 sezonun deplasman rekoruna yakın
YEREL HABERLER Trabzonspor, son 10 sezonun deplasman rekoruna yakın
Karadeniz’de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi Trabzon’da balık av sezonunun sonuna doğru tezgahlarda balık çeşitliliği arttı
YEREL HABERLER Karadeniz’de Kırlangıç ve Kalkan Balığı ...
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'e radar üssü
YEREL HABERLER Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'e radar üssü
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta’dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta’dan aşı çağrısı
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Sivasspor maçı ...
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları yeniden başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları yeniden ...
Sezonun son hamsileri tezgahlarda sezon sonuna doğru avlanan hamsi balıkçı esnafını hem şaşırttı hem de umutlandırdı
YEREL HABERLER Sezonun son hamsileri tezgahlarda sezon sonuna doğru ...
Trabzon´da lastikçide korkutan yangın
YEREL HABERLER Trabzon´da lastikçide korkutan yangın
Trabzon'da lastikçi dükkanında yangın Yangın sonrası siyah bulutlar metrelerce yükseğe çıkarken, iş yerinin yanındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da lastikçi dükkanında yangın Yangın sonrası ...
Trabzonspor'un en istikrarlıları Edgar ile Uğurcan
YEREL HABERLER Trabzonspor'un en istikrarlıları Edgar ile Uğurcan
Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, deplasmanda yüzleri güldürüyor
Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı