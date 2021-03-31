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Oksijen tüpüyle doktora saldırdı, kırdığı camın parasını ödedi ama cezadan kurtulamadı (2)- Yeniden

DHA

Oksijen tüpüyle doktora saldırdı, kırdığı camın parasını ödedi ama cezadan kurtulamadı (2)- Yeniden


'Doktora oksijen tüpüyle saldırıya 5 yıl hapis cezası' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden servis ediyoruz...YENİDEN
--------------------Fatih TURANKadir ÖZEN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, hastanede Doktor Esra Ersöz Genç ile hemşire ve özel güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılan İhsan Aydın (36), 'Kamu malına zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahla tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yargılandığı davada, 5 yıl hapse çarptırıldı. Aydın´ın, ceza alma ihtimaline karşın, indirim yapılacağını düşünerek hastanede kırılan camın parasını ödediği ortaya çıktı.
Olay, 26 Nisan 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde meydana geldi. Kanser hastası babasını kaybeden İhsan Aydın, izole alana girmek istedi. Aydın, izin verilmeyince sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın ve bazı yakınları, iddiaya göre, camları kırıp, oksijen tüpüyle Doktor Esra Ersöz Genç´in yanı sıra hemşire ve özel güvenlik görevlisine saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları, dışarıya çıkarıldı.
'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'
Hastanede gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiği ve öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" diye ifade veren Aydın, serbest kaldı.
'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'
Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. 5 kişi içeri daldılar. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımın arından gelen tepkiler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Aydın hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan İhsan Aydın, sevk edildiği adliyede, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İDDİANAMEDE OKSİJEN TÜPÜ 'SİLAH' SAYILDI
Ayak bileğine 'elektronik kelepçe' takılan İhsan Aydın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, birden fazla kişiye eylem gerekçesiyle 5 yıldan 16,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ev hapsinde olan Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' ise iddianameye 'silah' olarak girdi.
KIRDIĞI CAMA 650 TL ÖDEMİŞ
Hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İhsan Aydın, karar duruşmasında son kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmadaki mütalaada aleyhine olan hususları reddeden Aydın, suç işleme kastı olmadığını savunarak beraatini talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen müşteki taraf avukatı İbrahim Alp Ünlü ise tutuksuz sanık Aydın´ın, iddianamede yer alan tüm suç maddelerince cezalandırılmasını isteyerek, olayda hastanede kırılan cam için ödeme yapıldığına dikkati çekti. Avukat Ünlü, "Sanık tarafından bu camın kırılmasına ilişkin olarak kuruma 650 TL ödeme yapılmıştır. Madem olayı kabul etmiyorlardı, bu ödemeyi neden yaptılar. Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Bunun üzerine söz alan İhsan Aydın, davada ceza alma ihtimaline karşın, indirim yapılması amacıyla zararı karşıladığını savundu.
5 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Duruşma sonunda İhsan Aydın, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-31 15:48:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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