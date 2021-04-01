TFF 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Manisa FK: 1

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Misli.com TFF 2 Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK, Manisa FK ile karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.

Stad: Yavuz Selim

Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Fatih Karatağ xx, Şeyhmus Baysal xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Emre xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ali Aytemur xx, Yasan Palaz xx, Bahadır Erol xx, Oğuz Kocabal xx, Samet xx, Serkan xx, Burhan Eşer xx (Salih Kavrazlı dk. 87 ?), Halil İbrahim xx (Berkay Kara dk. 84 ?), Batuhan Karadeniz xx

Yedekler: Abdulaziz, Miraç, Onur, Caner, Mehmet Sak, Taha Tunç, Mücahit Can Akçay, Ümit Bayraktar

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Manisa FK: Ömer xxx, Ahmet xx, Recep xx, Mehmet Yılmaz xx, Sertaç xx, Abdurrahman Emir xx, Nizamettin x (Mehmet Güven dk. 46 x), Hakan Barış xx (Ferhat Yazgan dk. 65 x), Çağrı xx, Zahit xx (Mikail Çalışkan dk. 86 ?), Kemal xx (Volkan Okumak dk. 65 x)

Yedekler: Yusuf, Birkan, Erhan Kara, Ümit Kurt, Yiğit, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Cevdet Göç

Goller: Zahit (dk. 7) (Manisa FK), Burhan Eşer, (dk. 64)(Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kart: Sertaç, Ferhat Yazgan, Mehmet Yılmaz, (Manisa FK), Uğur Arslan Kuru, Bahadır Erol, Serkan Odabaşoğlu (Hekimoğlu Trabzon FK)

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