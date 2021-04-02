Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Süper Lig´in 32´nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak MKE Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1´lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor´a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen´in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe´nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan MKE Ankaragücü maçındaki 11´inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny´in yerine hücum hattında Yusuf Sarı´ya forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat Özdemir, Kamil Ahmet-Afobe (Belirsiz)
CEZALI: Djaniny
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-02 10:58:53
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