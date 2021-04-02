Trabzonspor ile Mekap Deri ve Ayakkabı sponsorluk anlaşması imzaladı

Göz göre göre ihmal!

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Trabzonspor, Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Trabzonspor, Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. ile yapılan reklam ve sponsorluk anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamaya göre Trabzonspor anlaşmadan 1.900.000 TL+KDV elde edecek.

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