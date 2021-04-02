Trabzonspor´da Afobe, Sivasspor maçında yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Benik Afobe´nin sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Benik Afobe´nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe´nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor´da bir başka forvet oyuncusu Djaniny de kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-02 15:03:28
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