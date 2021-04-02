Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a gitti

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor Sivas'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Sivasspor maçına yönelik son taktik çalışmasını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapan Trabzonspor, özel uçak ile saat 16.00'da Sivas'a hareket etti.
Trabzon'da kaldılar
Bordomavililer 22 kişilik oyuncu kadrosuyla Sivasspor deplasmanına giderken, tedavileri devam eden Trondsen, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir ve Afobe'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.
Geceyi Sivas'ta kamp yapacağı otelde geçirecek olan Trabzonspor kafilesi maçın ardından Trabzon'a dönecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.