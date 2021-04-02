Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesinde 6 eksik



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 32´nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, karşılaşma için Sivas´a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.00´te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalara yer verildi. Bordo-mavililer antrenmanın ardından saat 16.00´da özel uçak ile Sivas´a hareket etti. Takım Sivas´ta kampa girerek maç saatini bekleyecek.

KADRODA 6 EKSİK

Bu arada Trabzonspor Kulübü, Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. 22 kişilik kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf ve Nwakaeme.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Berat, Trondsen ile Afobe´nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny kafilede yer almadı.

Sivasspor ile Trabzonspor, yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu´nda saat 16.00´da karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-02 16:07:50



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