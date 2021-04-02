Rapor için gittiği hastanede kalbinde görülen ölümcül kistten ameliyatla kurtuldu



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)ARTVİN´de işe girmek için sağlık raporu almak amacıyla gittiği hastanede kalbinde ölümcül sonuçlar doğuracağı değerlendirilen kist saptanan B.B. (34), sevk edildiği Trabzon´da ameliyata alındı. B.B., hayvandan insana bulaşan `Ekinokok´ isimli parazite bağlı geliştiği belirtilen kistin alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Artvin´de, gireceği iş için, sağlık raporu almak amacıyla hastaneye giden B.B.´ye çekilen ekokardiyografide, kalbinde kist saptandı. B.B., ileri tedavi için Trabzon´da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı´na sevk edildi. Yapılan tetkiklerinde, hastanın kalbinin içine yerleşen kistin, hayvanlardan insana bulaşan `ekinokok´ adlı parazite bağlı geliştiği tespit edildi. Kalp boşluğunu neredeyse tamamen dolduran kistin, hayati tehlike yaratması nedeniyle açık kalp ameliyatı ile alınmasına karar verildi. Yapılan operasyonla kist alındı. B.B., ameliyattan 4 gün sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Kontrollerinde, hastanın kalbindeki problemin tamamen düzeldiği belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, hayvanlardan insanlara bazı parazitler yoluyla bulaşan kistin nadir olmadığını belirterek, bu kistlerin genelde karaciğer ve akciğere yerleştiğini, hastaların sadece yüzde 1'lik kısmında kalpte görüldüğünü söyledi. Özdemir, "Hasta hiç farkında olmadığı halde kalbinde ölümcül bir hastalıkla yaşıyormuş. Bugüne kadar kistin patlamaması hasta için büyük şans olmuş. Biz de ameliyatla kendisini sağlığına kavuşturduk. Özellikle hayvancılıkla uğraşan insanların, kist hidatik açısından dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-04-02 17:07:44



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