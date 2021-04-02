Trabzonspor´da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan´da

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Kulübü´nün 48´inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu´nun 48´inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu´nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00´de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu´nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu´nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-02 17:50:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.