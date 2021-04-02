Trabzonspor´da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan´da

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Kulübü´nün 48´inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu´nun 48´inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu´nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00´de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu´nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu´nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-02 17:50:27
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