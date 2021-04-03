Trafikte kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün araç kullanırken kalp krizi geçirerek kaza yapan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Kavaklı Rahman Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı araç sürücüsü Mehmet Salih Karaağaç (65) trafik ışıklarında beklerken kalp krizi geçirdi. Bu sırada araçtaki diğer yakınları araçtan inerek müdahale kendisine etmeye çalışırken araç aniden hareket ederek park halindeki üç araca çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kalbi duran sürücü Mehmet Salih Karaağaç kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Karaağaç'ın ağabeyi Mevlüt Karağaç'ın da 6 ay önce kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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