Karadeniz´de vaka artışı devam ediyor



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs haritasına göre 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il, bir kez daha Samsun oldu. Türkiye´de olduğu gibi Karadeniz Bölgesi´nde de vaka sayısı oranında 5 haftadır zirvede olan Samsun´u takip eden Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin´in de, geçen haftaya oranla vakaların artış eğiliminde olduğu gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından; 27 Mart2 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller, yine risk haritasında kırmızı renkle `yüksek riskli iller´in yer aldığı Karadeniz Bölgesi´nden çıktı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşanırken, en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. 5 haftadır güncel haritada zirvedeki yerini koruyan Samsun´da, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre bölgedeki illerde, iyileşme yaşanmaması da dikkati çekti.

BÖLGEDE VAKALAR ARTIŞTA

Denetimlerin sıklaştırıldığı Karadeniz´de Samsun´un yanı sıra artış eğilimindeki Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin, bölgede en çok vaka görülen iller arasında yerini aldı. Giresun´da vaka oranı 397,57´den 503,88´e, 322,96 olan Ordu´nun 459,94´e, 250,03 olan Rize´nin 404,81´e, 354,80 olan Sinop´un 360,34´e, 278,24 olan Trabzon´un 353,49´a, 124,20 olan Gümüşhane´nin 206,07´ye, 161,15 olan Bayburt´un 244,17´ye, 131,56 olan Artvin´in ise 164,60´a yükseldiği görüldü.

`Çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Karadeniz´de vaka sayısı en yüksek Samsun´u, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin takip etti.

FİLYASYON EKİPLERİ SAPTADI

`Karadeniz´de filyasyon ekiplerince yapılan analizde; vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenip, salgında aile içi bulaşın öne çıktığı belirlendi. İz süren ekipler, aile içi bulaşın yanı sıra, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin de vaka artışına yol açtığını saptadı. Vakaların `açık hava´ düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Son günlerde koronavirüsün, mutant virüsün yanı sıra en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen bölgede ekipler, kısıtlamalara rağmen bölgedeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-04-04 12:59:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.