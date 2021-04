Başkan Genç’ten emekli personele vefa

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, emekli olan 34 personele Trabzonspor forması hediye etti.

Ortahisar Belediyesi, emekli olan personellere plaket töreni düzenledi. Törene katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2020 ve 2021 yıllarında emekli olmaya hak kazanan 34 personele isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması ile teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Genç, 2014 yılında fiili olarak kurulan Ortahisar Belediyesinin bugünkü kurumsal yapıya gelmesinde emekli olan personelin çok büyük katkısının olduğunu söyledi. Emekliliğe hak kazanan personelin tecrübesinden azami derecede istifade ettiklerini dile getiren Başkan Genç, “Şehrimiz büyükşehir belediyesi olduktan sonra Ortahisar Belediyemizin kurulmasında hepinizin çok büyük emeği var. Her kuruluşun birtakım zorlukları vardır. Yedi tane belde belediyesinin, merkezdeki 42 mahallemizin, 36 köyümüzün birleşmesi ve il özel idaresinden gelen arkadaşlarımızın entegrasyonuyla hep beraberce, 330 bin 500 nüfusa sahip olan büyük ölçekli belediyemizi kurduk” dedi.

Personele emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileyen Başkan Genç, “Şu an fiziki kapasite itibarıyla, bütçesiyle, yaptığı hizmetlerle beraber kurumsallaşma adına önemli bir yere gelmiş olan bu kurumda önemli bir katkınız, emeğiniz var. Bundan dolayı bu emeği, bu katkıyı her zaman takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz. Mesai kavramından öte bir çalışma kavramı ortaya koydunuz. Bu tabi ki bir bayrak yarışı. Sizlere huzurda teşekkür etmek ve helalleşmek istedik. Küçük de olsa hatırası kalması adına bir hediye takdimi düşündük. Emeklilik hayatınızın ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu bir şekilde devam etmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Umarım bu salgın bütün dünyadan olduğu gibi, şehrimizden de bertaraf olur. Daha güzel günleri hep beraber yine mesai arkadaşlığı duygusuyla devam ettiririz diye düşünüyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Biz de helal ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

