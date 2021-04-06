Trabzonspor´dan Ali Koç´a geçmiş olsun mesajı

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TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü, Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-06 12:01:29



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