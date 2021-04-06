Trabzon Sağlık Müdürü: Aktif vakalar arasında çocukların oranı yüzde 3,5



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Şu an aktif sayılar olarak baktığımızda çocuklarda yaklaşık yüzde 3,5 civarında vakamız var. Bunların içinde maalesef yoğun bakıma yansıyan da olabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın 27 Mart-2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı, 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan sayının 353,49´a yükseldiği Trabzon´da vaka artışı sürüyor. Son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen kentte ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Trabzon´da, filyasyon ekiplerince yapılan analizde; vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği, salgında aile içi bulaşın öne çıktığı belirlendi. Artış eğiliminde olduğu gözlenen vakaların yüzde 3,5´ini ise çocukların oluşturduğu tespit edildi. Kentte, vakaların `açık hava´ düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı da anlaşıldı. Çocuk vakalar arasında, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin de bulunduğu belirtildi.

`ÇOCUKLARDA VAKA OLMASI KAÇINILMAZ´

İl Sağlık Müdürü Usta, kentte aktif çocuk vaka oranının yüzde 3,5 olduğunu belirterek, "Çocuklarda da Covid-19 pozitif vakalar olabiliyordu. Tüm Türkiye´de yaptığımız bir uygulama var. 18 yaş altı genelde test almıyorduk. Okullarında kapalı olmasından dolayı test alma gereği hissetmiyorduk. Şimdi okullar açık olduğu için okullardaki çocukların birbirinden etkilenerek oluşacak vaka sayılarının önüne geçmek için gerektiğinde testler alıyoruz. Alınan testlerde pozitif vakaları yakalamış oluyoruz. İlimizde bir kısım okullarda karantina tedbirlerini uyguladık. Çocuklarda vaka olması kaçınılmaz bir durum. Şu anki aktif sayılar olarak baktığımızda çocuklarda yaklaşık yüzde 3,5 civarında vakamız var. Bunların içinde de maalesef yoğun bakıma yansıyan olabiliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2021-04-06 13:38:43



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