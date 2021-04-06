Trabzon’dan 104 amiralin bildirisine tepki

104 amiralin gece yarısı bildirisine tepki amaçlı Trabzon'da Sivil İnisiyatif grubu tarafından basın açıklaması düzenlendi, ardından suç duyusunda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen toplantıda Trabzon Sivil İnisiyatif adına basın açıklaması yapan Birlik Vakfı İl Başkanı Zekeriya Ertürk, emekli amirallerin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi. Ertürk, “Geçen gece 15 Temmuz'da bu mihraklara aziz milletimizin vermiş olduğu dersi idrak edemeyen, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınlamışlardır. Eski Türkiye’de kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edilmiştir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu Kanal İstanbul ve Monrö antlaşmasına dair cümleler üzerinden ’fikir beyanı’ adı altında gece yarısı deklere ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha teyit ve te’kit etmiştir. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden bu aziz millet, Türkiye’nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bizler darbenin kendisi bir yana, imasına dahi tahammülümüzün olmadığı; şehitlere verdiğimiz sözün arkasında, milletin iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda millet iradesine karşı müdahale hevesi barındıran bu açıklamaya imza atanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Trabzon Adliyesine geçti.

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