Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Henrique sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise kale sahası içinde bulunan Muğdat Çelik'in ayağının dışıyla dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 01

13. dakikada Zoran Kvrzıc'in sağ taraftan ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın dönerek vuruşunda top kaleci Doğan'ın solundan yandan auta çıktı.

26. dakikada Flavio'nun ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatarak önüne alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın solundan ağlarla buluştu. 11

32. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.



Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Baker xx, Flavıo xx, Bakasetas xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Zoran Kvrzıc xx, Uğur Demirok x, Kolovetsios x, Aziz xx, Karlo Muhar xx, Lennon x, Avromoski xx, Muğdat Çelik xx, Henrique xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Lung, Mario Paz, Attamah, Emre Demir, Ramazan, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Muğdat Çelik (dk. 6) (Hes Kablo Kayresirispor), Bakasetas (dk. 29) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Avramovski

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