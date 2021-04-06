Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)-STAT: Medical Park
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
TRABZONSPOR: UğurcanHüseyin (Dk. 70 Yunus), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf)Djaniny
HES KABLO KAYSERİSPOR: DoğanKvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Muhar (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 86 Sabovic)Lennon (Dk.90 Paz), Muğdat(Dk.46 Melih)(Dk.78 Ramazan), Henriqueİlhan
GOLLER: Dk.29 Bakasetas (Trabzonspor)Dk.6 Muğdat (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Yusuf (Trabzonspor)Avramovski, Kolovetsios, Melih, İlhan(Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet hasretini iki, Kayserispor ise 4 maça çıkardı.6´ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Henrique´nin altıpasa çıkardığı topa iyi hareketlenen Muğdat´ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12´nci dakikada sağ kanattan Kvrzic´in altıpasın önüne ortasına iyi hareketlenen İlhan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
20´nci dakikada Bakasetas´ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ekuban rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
26´ncı dakikada sol kanattan Flavio´nun ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Bakasetas´ın kafa vuruşunda Doğan son anda topu köşeden çıkardı.
29´uncu dakikada Nwakaeme´nin pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Bakasetas meşin yuvarlağı önüne indirdikten sonra penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
32´nci dakikada Ekuban´ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan son anda kornere çeldi.
50´nci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya gitti.
52´nci dakikada Nwakaeme´nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.
65´inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Doğan son anda çıkardı, dönen topu Flavio kafa ile tekrar kaleye gönderdi ancak Doğan bu kez de kornere çelmeyi başardı.
80´inci dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
85´inci dakikada ceza sahası çizginin hemen yanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas´ın doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan da sekip kaleye yöneldi ancak Doğan son anda kornere çeldi.
87´nci dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta Baker´ın kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü, devamında Yusuf´un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Doğan kurtardı.
90´ıncı dakikada Yusuf´un sağ kanattan kaleye gönderdiği şutu Doğan direk dibinden kornere çeldi.
90+6´ncı dakikada Bakasetas´ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan kurtardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-06 21:05:11
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