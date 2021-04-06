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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
52. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Doğan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
64. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Flavio'nun dönen topa kafa vuruşunda ise kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
80. dakikada Ekuban'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
85. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
87. dakikada Lewis Baker'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta üst direğe vurdu. Yusuf Sarı'nın kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.
89. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğan kornere çıkardı.

Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Esat Sancaktar xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx (Yunus Mallı dk. 70 x), Hosseini xx, Vıtor Hugo xx, Marlon xx, Baker xx (Sefa dk. 88 ?), Flavio xx, Bakasetas xx, Nwakaeme xx (Yusuf Sarı dk. 76 x), Ekuban xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hakan Yeşil, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Zoran Kvrzıc xx, Uğur Demirok x, Kolovetsios x, Aziz xx, Karlo Muhar xx (Melih Okutan dk. 46 x) Ramazan Civelek dk. 79 ?), Lennon x (Mario Paz dk. 90 ?), Avromoski x, (Sabovic dk. 85 ?), Muğdat Çelik xx (Attamah dk.46 x), Henrique xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: Lung, Emre Demir, Ramazan, Sapunaru, Yasir Subaşı, Luckassen
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Muğdat Çelik (dk. 6) (Hes Kablo Kayresirispor), Bakasetas (dk. 29) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Avramovski, Kolovetsios, Melih Okutan, İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Yusuf Sarı (Trabzonspor)

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