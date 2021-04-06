Hamza Hamzaoğlu: “1 puan bizim için çok çok kıymetli”

Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, her şeye rağmen 11’lik sonucun olumlu olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayseripor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 1 puanın kıymetli olduğunu belirterek, “Her şeyden önce bugün Trabzon’da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 11’den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 11’lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.